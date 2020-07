Le Polisario annonce un premier décès à cause du coronavirus dans les camps de Tindouf

Le Front Polisario a annoncé, mardi, un premier décès dû au nouveau coronavirus, après que 4 cas d'infection ont été confirmés la semaine dernière.



Dans une déclaration du porte-parole de son «ministère de la Santé», le mouvement de Brahim Ghali a précisé que le défunt «souffrait de maladies chroniques». Et d’assurer que les «les autres cas sont sous traitement et continuent de s’améliorer».



Par ailleurs, la même source a également reconnu l’existence de «cas suspects», notant que des tests de dépistage ont été effectués et envoyés au laboratoire en attendant de connaître les résultats des analyses.

La semaine dernière, le mouvement avait fini par reconnaître 4 infections enregistrées dans les camps de Tindouf situés au sud-est de l’Algérie, en précisant que trois cas sont «importés» et un cas enregistré localement. Il s’agit de «deux cas asymptomatiques, un avec des symptômes bénins ainsi qu’un autre critique», répartis sur les «camps de Smara, Dakhla, Chahid El Hafed et Boujdour».

Cette semaine, le mouvement a même annoncé la suspension des prières du vendredi et celles en groupe, tout comme les écoles coraniques des camps, pour faire face à la pandémie.