Pic des cas Covid+ : Le Maroc et l'Algérie bientôt sur la liste noire de l'UE ?

Photo d'illustration. / Associated Press

Mauvaise nouvelle pour le Maroc et l’Algérie. Les ressortissants marocains et algériens «ne pourront plus se rendre dans l'Union européenne après un pic de cas de Covid-19», ont révélé ce mardi des sources diplomatiques de l'UE à Euronews.

Bruxelles a rouvert ses frontières extérieures le 1er juillet, mais uniquement aux ressortissants provenant d'une liste restreinte de pays, dont le Maroc. À l'heure actuelle, 13 pays ont eu le feu vert pour entrer dans l'UE, dont le royaume, l’Algérie et la Tunisie.

Toutefois, l'UE procédant à une révision tous les quinze jours, le Maroc et l'Algérie seraient «supprimés» de la liste, affirment les diplomates.

Euronews rappelle que l'Algérie enregistre actuellement environ 600 nouvelles infections au Covid-19 par jour, soit le double du nombre d'il y a un mois. Quand au Maroc, il recense «3325 nouvelles infections la semaine dernière», ajoute-t-on, en rappelant que la période de sept jours précédente a enregistré 1 626 nouveaux cas.

La même source souligne enfin qu’il y a deux semaines, la Serbie et Monténégro se sont vu retirer leurs autorisations de se rendre dans l'UE après une augmentation du nombre de cas.