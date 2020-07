Ramid et Chikhi prennent la défense de la mesure d’interdiction de déplacement

Le PJD n’a pas encore pris de manière officielle la défense de la décision des ministères de l’Intérieur et de la Santé d’interdire les déplacements depuis ou vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech.

Mais ce mardi 28 juillet, deux hauts cadres de la formation islamiste ont brisé ce mutisme. Ainsi Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement a choisi de défendre l'autorité de son «frère» Saad-Eddine El Othmani.

«Le courage exige que je dise que le chef du gouvernement est responsable de la prise de décision concernant les huit villes. C’est un fait et non une hypothèse, parce qu’ila étéconsulté à ce sujet.» Mustapha Ramid

Tout en saluant la mesure, Ramid a rappelé que les pays qui ont brillé par leurs laxismes à lutter contre la propagation de la Covid-19 enregistrent actuellement des chiffres d'infections et de morts records.

Nabil Chikhi, de son côté, a opté pour un discours offensif. Il a condamné «l’instrumentalisation abjecte de cette pandémie pour régler des comptes politiciens mesquins», rapporte le site officiel du PJD. Une référence aux réactions de partis de l’opposition ayant dénoncé la décision prise par le gouvernement.

«Je suis certain que - si la situation épidémiologique s'aggrave, Dieu nous en préserve – ils seront les premier à lancer leurs flèches contre le gouvernement et à l'accuser de ne pas avoir pris des mesures strictes, tout en lui reprochant de s'être précipité à lever le confinement et de négligences dans le contrôle du respect de ses dispositions», précise le président du groupe de la Lampe à la Chambre des conseillers.

Pour rappel, Saad-Eddine El Othmani a lui-même justifié, dimanche soir, la mesure controversée : «Elle a pour objectif de circonscrire la pandémie par l'adoption de mesures strictes visant à empêcher sa propagation dans d’autres villes».