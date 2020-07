Maroc : 68,3% des élèves estiment que les cours à distance ne couvrent pas le programme annuel

Une proportion de 68,3% des scolarisés qui suivaient les cours à distance pendant le confinement imposé par la crise du nouveau coronavirus considère que ces cours ne couvrent pas totalement le programme pédagogique annuel, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), dans une note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pandémie.

50,1% des élèves estiment que cette formule n'a pas permis de couvrir totalement le programme scolaire et qu'aucune mesure n'a été envisagée pour remédier à cela. Chez les ruraux, ils sont 52,9% à être de cet avis, contre 48,8% des citadins. Les garçons représentent 52,2% et les filles 47,8%. Les étudiants du supérieur sont 59,6% à partager cette opinion, contre 45,8% au primaire, selon le HCP.

La note fait également ressortir que plus du quart (27,9%) comptent sur le soutien des parents, des proches ou des voisins (39,7% au primaire et 40,4% au secteur privé), 13,2% sur les cours de soutien scolaire en mode présentiel une fois le confinement levé (16,2% parmi les élèves du secondaire) et 4,9% à distance (10,7% parmi les élèves du secondaire).

Quant aux principaux inconvénients des cours à distance, les scolarisés évoquent les difficultés d'assimilation (46,8%), l'addiction aux outils électroniques chez 18,2% (22% parmi les citadins contre 9,8% les ruraux et 29,8% dans le privé contre 16,4% le public), le stress et troubles de concentration avec 16,1% (19,2% au primaire et 22,6% dans le secteur privé). En revanche, 27,2% des scolarisés considèrent que l'enseignement à distance ne présente, pour eux, aucun inconvénient.

Cet note a été réalisée sur la base données couvrant un échantillon représentatif de 2 169 ménages, pour suivre l’évolution des comportements socioéconomiques et préventifs face à cette pandémie et mieux connaître ses répercussions en termes d’accès aux produits de base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au revenu.