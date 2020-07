Maroc : Le PSU dénonce la suspension des déplacements vers/depuis 8 villes et critique l'Intérieur

Le Parti socialiste unifié (PSU) a déclaré qu'il suit avec une «grande préoccupation» la poursuite du «monopole du ministère de l’intérieur» quant aux responsabilités et les pouvoirs de gestion des conséquences de la pandémie du coronavirus.

Dans un communiqué du bureau politique, la formation de gauche estime que «la récente décision de suspendre les déplacements vers et depuis huit villes est l'exemple le plus marquant» de ce monopole, et de l’ «approche de contrôle» du ministère de l’Intérieur, qui ne tient pas en compte des conditions sociales et financières des citoyens».

Il annonce aussi son refus et sa dénonciation du «caractère improvisé et unilatéral» de cette décision ainsi que ses «répercussions catastrophiques sur les citoyens, sur de nombreuses petites et moyennes entreprises et sur la main-d'œuvre qui recevra un nouveau coup quant à son pouvoir d'achat».

Dans son réquisitoire, le PPS demande au gouvernement «d’accélérer le rythme de la communication avec les citoyennes et les citoyens et la nécessité de prendre en compte leurs conditions, dans toutes les décisions futures».

Il met aussi en garde contre le «relâchement des patrons d’entreprises dans la fourniture de conditions complètes de santé et de sécurité». L’occasion aussi d’alerter sur «l'effondrement du système de santé au Maroc en général, et dans nombre de villes (comme Tanger) en particulier». Et la formation dirigée par Nabila Mounib d’appeler à «l’ouverture d'hôpitaux et de centres de proximité fermés pendant des années».