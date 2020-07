Interdiction des déplacements : Le PAM condamne la «punition collective du peuple marocain»

Après le PPS, c’est au tour du bureau politique du PAM de tirer à boulets rouges sur la décision du gouvernement interdisant les déplacements depuis ou vers huit villes.

Le Tracteur estime, dans un communiqué publié lundi soir, que la mesure est de nature à torpiller «la stratégie proactive de Sa majesté le roi» visant à faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, «à laquelle ont adhéré les citoyennes et les citoyens avec une conscience collective».

«Plutôt que consolider cette unité nationale acquise grâce aux efforts de l'État et de la société», le gouvernement est accusé de «favoriser les conditions de l’ébullition et la frustration parmi les citoyennes et les citoyens par de brusques décisions». Aussi le parti d’opposition affirme «condamner les menaces proférées» par l’exécutif El Othmani contre les Marocains, et ce «en les tenant pour seuls responsables de l’évolution des chiffres de la pandémie dans notre pays».

Le bureau politique du Tracteur rejette, par ailleurs, toute «la logique de punition collective du peuple marocain» et plaide plutôt pour «déterminer les responsabilités, conformément au principe de reddition des comptes».

Et de conclure son communiqué en appelant le gouvernement à «améliorer son plan de communication afin d’éclairer la lanterne de l’opinion publique pour une protection et un appui à la stabilité et la paix sociale».