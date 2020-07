Maroc : 609 nouveaux cas de coronavirus, principalement à Marrakech, Fès et Casablanca

Au cours des dernières 24 heures, entre dimanche 17h et lundi 17h, 609 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés au Maroc, soit un total de 20 887 infections. Ce chiffre équivaut à 57,5 cas pour 100 000 habitants et représente un taux d’infection de 1,7 pour 100 000 habitants, a annoncé Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Par ailleurs, 115 guérisons ont été confirmées, soit 16 553 depuis le début de la pandémie et un taux de guérison de 79,3%. 3 décès ont cependant été déplorés, tous à Fès, soit 316 morts accumulées au Maroc.

Le pays compte désormais 4 018 cas actifs, soit 11 pour 100 000 habitants. La plupart sont à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 383), Casablanca-Settat (1 140), Fès-Meknès (749), Marrakech-Safi (379), Rabat-Salé-Kénitra (143), L’Oriental (69), Dakhla-Oued Eddahab (51), Drâa Tafilalet (35), Beni Mellal-Khénifra (27), Souss-Massa (18), Guelmim-Oued Noun (13) et Laâyoune-Es Sakia El Hamra (11).

Par ailleurs, le responsable alerte sur l’augmentation du nombre de patients en situation critique. Ils sont actuellement 72, soit 21 à Casablanca-Settat, 21 à Marrakech-Safi, 17 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 11 à Fès-Meknès et 2 à Rabat-Salé-Kénitra.

Quant à la répartition régionale des nouveaux cas d’infection enregistrés, Casablanca-Settat arrive en tête avec 211 cas (87 à Casablanca, 53 à Settat, 42 à Berrechid, 28 à Mohammedia et 1 à Benslimane. Elle est suivie de Marrakech-Safi, avec 131 nouveaux cas (112 à Marrakech, 12 à Kelaa des Sraghna, 3 à Al Haouz, 2 à El Youssoufia, 1 à Safi et 1 à Errehamna). Tanger-Tétouan-Al Hoceïma compte 114 nouveaux cas (65 à Tanger, 24 à Tétouan, 11 à Larache, 6 à El Fahs Anjra, 5 à Al Hoceïma, 3 à M’diq-Fnidek). Fès-Meknès en a identifié 98 (90 Fès, 5 à Moulay Yacoub, 1 à Sefrou, 1 à Meknès, 1 à Boulemane).

Rabat-Salé-Kénitra a enregistré 24 cas (11 à Sidi Kacem, 7 à Rabat, 2 à Kénitra, 2 à Salé, 1 à Témara et 1 à Khémisset). Beni Mellal-Khénifra en a confirmé 9 (5 à Beni Mellal, 4 à Khénifra). Souss-Massa en compte désormais 8 (6 à Chtouka Aït Baha, 1 à Agadair Ida Outanane et 1 à Inezgane Aït Melloul). Dakhla-Oued Ed Dahab en compte 7, tous à Dakhla. L’Oriental enregistre, quant à elle 5 nouveaux cas (3 à Oujda-Angad et 2 à Jerada). Enfin, Drâa-Tafilalet compte 2 testés positif à Ouarzazate.

Ainsi, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Es Sakia El Hamra sont les deux régions à ne pas avoir identifié de nouvelles infections, ces dernières 24 heures.

Dans un autre registre, Dr. Mouad Mourabet a indiqué que 539 (88,5%) des patients nouvellement identifiés l’ont été dans le cadre du suivi des cas contacts et celui de la situation épidémiologique, dans les foyers connus. 13 251 de personnes contact sont encore soumises au suivi médical.