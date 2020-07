Interdiction des déplacements : Le PPS dénonce la politique de communication du gouvernement

Nabil Benabdellah et Saâd-Eddine El Othmani / Archive - DR

La décision du gouvernement d’interdire les déplacements depuis ou vers huit villes ayant pris de court de nombreux marocains, a semé la pagaille chez de nombreux Marocains. L'opposition au Parlernt en a profité pour critiqué l'action gouvernementale.

Le bureau politique du PPS, tout en disant «comprendre» les motifs de la mesure, aurait souhaité que les autorités aient accordé plus de temps pour que les citoyens prennent leurs dispositions. Proposant un délai de 24 heures, le PPS assure que cela «n'aurait pas eu d'incidence significative sur la situation épidémiologique générale».

Les camarades de Nabil Benabdellah reprochent au cabinet El Othmani de «ne pas prendre en considération les conditions de dizaines de milliers de familles», lourdement affecté par le «manque de communication du gouvernement» et «de ne pas préparer correctement l'opinion publique» à accepter la décision.

Une précipitation décisionnelle qui a provoqué «une grande confusion et de graves problèmes» ainsi que de «réelles tragédies dans plusieurs cas.» L’instance partisane pointe, ainsi, «le chaos dans les routes ; la vie de milliers de femmes et d’hommes a été exposée à de réels dangers».

Aussi, le PPS réitère sa demande au gouvernement d’adopter une politique qui «prenne en compte toutes les circonstances, les dimensions et les répercussions des décisions (…) afin d'éviter de nuire à l'image positive que s’est constituée l'opinion publique sur la manière dont notre pays fait face à la pandémie au niveau de la préservation de la sécurité et de la santé des citoyennes et des citoyens».