Italie : Un détenu marocain de 23 ans se suicide en prison

Un détenu d’origine marocaine a mis fin à ses jours, samedi, dans la prison de Côme (nord de l’Italie). Agé de 23 ans, il a été trouvé sans vie dans la salle d’eau de sa cellule commune, pendu à un tee-shirt qu’il a accroché à la petite fenêtre de l’espace. Il avait été interpellé quinze jours plus tôt, pour des faits de vol.

Lors de leur transfert déjà prévu depuis la cellule, ses codétenus ne se seraient aperçus de rien. Selon le service de presse du Syndicat autonome de la police pénitentiaire (SAPPe), c’est un garde qui a donné l’alerte, après avoir soupçonné quelque chose d’anormal durant son inspection des lieux. L’intervention ayant mis du temps, le jeune homme suspendu a été découvert déjà mort.

Secrétaire régional du SAPPe en Lombardie, Alfonso Greco a considéré que ce suicide constituait «une autre défaite pour l’Etat», dans un pays où le milieu carcéral est connu par son importante surpopulation en Europe et ses équipes de plus en plus réduites, confrontée à un manque de moyens humains.

Donato Capece, secrétaire général du SAPPe, dénonce en effet des «drames quotidiens dans les prisons italiennes, qui se passent dans l’indifférence de tous ceux qui concentrent leur attention sur l’urgence sanitaire liées au nouveau coronavirus qui, heureusement, a été contenu» dans le cas de la prison de Côme.

Alors qu’une enquête prend son court pour élucider les circonstances du drame, Donato Capece estime qu’il serait «grave» si ces décès continuaient à se confronter à l’indifférence des administrations de tutelle. Pour lui, «le suicide et la tentative de suicide d’un détenu représentent un puissant facteur de stress pour le personnel policier et les autres pensionnaires».