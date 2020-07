Coronavirus : Un conseiller d’El Othmani tient les citoyens responsables du chaos

Conseiller du Chef du gouvernement, Mohamed Aayadi a réagi, lundi, aux embouteillages et à la saturation du trafic au niveau des autoroutes, juste après l’annonce, hier soir, du confinement renforcé au niveau de huit villes du pays. Sur sa page Facebook, il a estimé que les citoyens étaient «responsables» du chaos observé sur différents tronçons routiers, en réaction à la colère exprimées par certains usagers, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

«Beaucoup ont tenu le gouvernement et l’Etat responsables des décisions prises à la dernière minute, dans le cadre de la gestion de la pandémie», constate le conseiller. «Personnellement», il considère que «le confinement a été allégé mais l’état d’urgence sanitaire n’a pas été levé, ce qui implique qu’il ne faut pas négliger les exigences relatives à cette situation», écrit-il. «Les décisions rendues publiques à la dernière minute sont annoncées après plusieurs heures de discussion et de concertations», défend-t-il en prenant parti pour El Othmani. D’ailleurs, il rappelle que ce dernier «a appelé les citoyens à plusieurs reprises à éviter les voyages dans le contexte de l’Aïd al-Adha et veiller en premier lieu au respect des mesures sanitaires pour prévenir du nouveau coronavirus», ajoute Aayadi.

De ce fait, le conseiller considère que «ce qui s’est passé hier soir comme embouteillages monstres et mouvements de voyageurs en masse, en plus des accidents de la circulation, est déplorable», mais que «ceux qui ont décidé de prendre la route dans ces circonstances et dans le contexte d’une forte hausse d’infections à la covid-19 sont responsables de ce qui s’est passé».

Dans la continuité de cette réflexion, Mohamed Aayadi s’est posé la question sur ce qui était primordial, entre préserver la santé des personnes ou voyager pour passer les vacances en famille, «en particulier pour ceux qui voyagent depuis des villes où le nombre de cas a augmenté». «S’ils n’ont pas peur pour leurs famille et leur entourage, qu’arrivera-t-il dans ce cas-là ?», s’est interrogé le conseiller.

Plus loin, le responsable a souligné que «ce qui s’est passé hier questionne sur la conscience de plusieurs parmi nous vis-à-vis de l’ampleur du danger de la pandémie». Selon lui, «la bataille pour endiguer le virus est la responsabilité et la bataille» et, dans ce sens, une mesure qu’il estime «ordinaire» comme le port de masques de protection devait être adoptée par les citoyens de manière «ordinaire», sans que cela ne nécessite ni une prise de décisions ni «des campagnes sécuritaires nécessitants des efforts d’envergure».

Hier soir, les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé qu’à partir du dimanche 26 juillet à minuit, d’empêcher tout mouvement en provenance ou en direction des villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech.