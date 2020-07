Espagne – Pays-Bas : Arrestation de plusieurs membres de la Mocro Maffia

Une opération conjointe entre l’Espagne et les Pays-Bas a permis, récemment, de démanteler une bande criminelle liée à la mafia marocaine de narcotrafic (Mocro Maffia). Le groupe, dont six personnes ont été interpelées, centrait ses actions sur l’enlèvement, la torture et les assassinats de membres de gangs rivaux.

Cette opération a permis des arrestations aux Pays-Bas, pour implication présumée dans des actions criminelles avec l’usage d’engins explosifs, en plus d’une série de meurtres commis dernièrement dans la province de Málaga. Dans le cadre de ces actions, sept conteneurs insonorisés servaient à transporter les victimes, liquidés par la suite à l’aide d’armes à feu également saisies, indique La Información.

La même source souligne que les véhicules étaient équipés «pour immobiliser et torturer les captifs, à l’aide de chaînes ancrées ou des chaises à sangles». Ils disposaient également d’outils tranchants et de matériel fin pour blesser les captifs, en plus d’uniformes de la police nationale néerlandaise et de gilets pare-balles, pour dissimuler les opérations d’embarquement des victimes.

L’agence de presse EFE rappelle qu’en avril dernier, les autorités espagnoles ont reçu une demande de collaboration dans le cadre d’enquête, dirigée par le parquet néerlandais et par le tribunal national.

L’enquête reste en cours dans les deux pays, afin d’identifier d’autres suspects liés aux événements et élucider des affaires de disparition aux Pays-Bas, en plus de plusieurs homicides en Espagne.