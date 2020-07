France : La Franco-marocaine Sarah El Haïry nommée secrétaire d’Etat à la Jeunesse

Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse et à l’engagement / DR

L'Elysée a annoncé dimanche la nomination de onze Secrétaires d’Etat qui viennent compléter le nouveau gouvernement dirigé par Jean Castex. Ces nominations interviennent trois semaines après le remaniement gouvernemental opéré par le chef de l’Etat français.

Ainsi, la nouvelle équipe gouvernementale compte désormais 16 ministres, 14 ministres délégués et 12 secrétaires d'Etat, soit un total de 42 membres, respectant la parité.

Parmi les nominations, la députée franco-marocaine Sarah El Haïry hérite du secrétariat d'Etat chargé de la Jeunesse et de l'engagement. Née le 16 mars 1989 à Romorantin-Lanthenay, elle est porte-parole du MoDem. Elle est élue députée dans la cinquième circonscription de la Loire-Atlantique le 21 juin 2017.

Voici la liste des onze secrétaires d’Etat nommés :

- Auprès du Premier ministre :

Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées ;

- Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères :

Jean-Baptiste Lemoyne, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie ;

Clément Beaune, chargé des Affaires européennes ;

- Auprès de la ministre de la Transition écologique :

Bérangère Abba, chargée de la Biodiversité ;

- Auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports :

Nathalie Elimas, chargée de l’Education prioritaire ;

Mme Sarah El Haïry, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement ;

- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :

Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques ;

- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance :

Olivia Gregoire, chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable ;

- Auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :

Laurent Pietraszewski, chargé des Retraites et de la Santé au travail ;

- Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :

Joël Giraud, chargé de la Ruralité ;

- Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé :

Adrien Taquet, chargé de l’Enfance et des Familles.