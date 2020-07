Le PJD se dit «étonné» des griefs du RNI contre la loi de finances rectificative

Aziz Akhannouch et Saâd-Eddine El Othmani / Archive - DR

Le secrétariat général du PJD n’a pas tardé à commenter les griefs du bureau politique du RNI contre la loi de finances 2020. L’instance a exprimé son «étonnement de l'annonce d'un parti politique déclarant qu'il rejetait la loi de finances rectificative, même s'il a contribué à son approbation, tant aux niveaux gouvernemental que parlementaire.»

«De telles positions contradictoires sont de nature à consacrer davantage l'incertitude politique et la faible confiance en l'action politique», s’indignent les «frères» et les «sœurs» de Saad-Eddine El Othmani au terme de leur réunion mensuelle tenue samedi soir, rapporte le site d’actualité de la Lampe.

S’inscrivant en faux contre la ligne critique adoptée par le parti d’Aziz Akhannouch, les islamistes ont «salué les mesures contenues dans la loi de finances rectificative, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'effort de l'État en matière d'investissement public et les mesures visant à soutenir l'entreprise et à relancer l'emploi.»

Le PJD appelle à «la poursuite de la mobilisation dans le cadre d’un élan national, solidaire et conscient des défis et mobilisé pour réussir le décollage économique et décidé à renforcer la cohésion sociale.»

Le 24 juillet, le bureau politique du RNI a affirmé que la loi de finances ne répond pas «aux aspirations des acteurs sociaux et économiques portant sur la préservation des emplois et redonner du dynamisme à la vie économique chancelante, à la lumière de la crise dans notre pays».