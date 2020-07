Maroc : Interdiction de déplacement depuis ou vers plusieurs villes

Les ministères de l’intérieur et de la Santé ont annoncé ce dimanche l’interdiction de déplacement depuis ou vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech.

Un communiqué conjoint des deux départements, relayé par la MAP, indique que cette décision a été prise «compte tenu de l'augmentation significative, ces derniers jours, du nombre d'infection au coronavirus dans un certain nombre de préfectures et de provinces, et sur la base de résumés de suivi quotidien, et d'une évaluation périodique de la situation épidémiologique dans le pays».

Elle intervient aussi «dans le cadre du renforcement des mesures prises pour limiter la propagation de cette épidémie».

L’interdiction est effective dès ce dimanche 26 juillet à minuit, ajoute-t-on.

Cette décision exclut «les personnes souffrant de problèmes médicaux urgents et les personnes travaillant dans le secteur public ou privé qui se déplacent sur ordre d'une mission dans le cadre de leurs fonctions, avec l'obligation de présenter des autorisations exceptionnelles de voyage délivrées par les autorités locales».

Il convient de noter que cette interdiction n'inclut pas la circulation des marchandises et des matériaux de base qui sont effectuées dans des conditions normales, de manière à assurer aux citoyens la satisfaction de tous leurs besoins quotidiens.

«Cette décision a été prise au vu du manque de respect de la majorité des citoyens aux mesures préventives prises, telles que la distanciation physique, l'utilisation de masques et l'utilisation de méthodes de stérilisation, bien qu'elles soient largement disponibles sur les marchés. En conséquence, le nombre de cas confirmés a augmenté.» Communiqué conjoint

Face à cette situation, les autorités publiques appellent tous les citoyens à se conformer pleinement à ces mesures, faute de quoi les contrevenants seront soumis à des procédures restrictives strictes, conformément à la loi.