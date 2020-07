Loi de finances : Après les critiques d’un proche d’Akhannouch, le RNI tacle Benchaâboun

Le RNI tacle, une nouvelle fois, la loi de finance rectificative 2020 préparée par Mohamed Benchaaboun, officiellement membre du parti depuis sa désignation, le 20 août 2018, comme ministre des Finances et de l’Economie par le roi Mohammed VI.

Ainsi, au terme de sa réunion du vendredi 24 juillet, le bureau politique de la formation d’Aziz Akhannouch s’est montré dubitatif quant aux réponses apportées par la loi organique, particulièrement «aux aspirations des acteurs sociaux et économiques portant sur la préservation des emplois et redonner du dynamisme à la vie économique chancelante, à la lumière de la crise dans notre pays.»

L’instance a appelé, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, «à la nécessité de prêter attention à la protection sociale des citoyennes et des citoyens, comme une mesure urgente pour atténuer l’impact de la situation actuelle».

Un pied dans la majorité gouvernementale et un autre dans l'opposition, le RNI «attire l'attention du gouvernement sur les risques et répercussions dans le retard de lancement de programmes et projets nécessaires à la relance de l'économie nationale, et appelle à cet effet d'accélérer le rythme des réalisations et à suivre les chantiers prioritaires déjà ouverts.»

Benchaâboun et Akhannouch à coureaux tirés

Ces flèches décochées en direction de la loi de finances rectificative 2020 confirment, si besoin est, les relations très froides entre le président de la formation et le ministre des Finances. Pour mémoire le 9 juillet, le député Mustapha Baitas du RNI, proche d’Aziz Akhannouch, n’a pas hésité à asséner de violentes critiques dignes d’un opposant au PLFR 2020. A la Commission des Finances à la Chambre des représentants, il a notamment accusé l’argentier du royaume de «servir les intérêts des banques» et d’ «ignorer» les petites et moyennes entreprises lourdement frappées par la pandémie du coronavirus.

Le communiqué du bureau politique de la Colombe a, par ailleurs, apporté un autre indicateur des relations tendues entre le président et Benchaâboun. Le texte a ainsi distribué les éloges aux ministres du parti, citant notamment Aziz Akhannouch, pour la bonne préparation, aux cotés du département de l’Intérieur, de l’Aïd Al Adha, Moulay Hafid Elalamy pour ses efforts visant à «relancer des secteurs du commerce et de l’Industrie et la protection des postes d’emplois» et à l’adresse de Mme Fattah Alaoui pour «avoir sauvé le tourisme des symptômes de la crise cardiaque».

Mohamed Benchaâboun quant à lui devra avaler la volée de critiques sur sa loi de finances rectificative en lieu et place des éloges au ministre membre du parti. Rappelons que tous les parlementaires du RNI dans les deux Chambres ont voté la loi de finances rectificative 2020.