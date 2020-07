Le Maroc défend l’intégrité territoriale de la Serbie

Le Maroc et la Serbie «sont déterminés à poursuivre leur coopération et coordination exceptionnelles au sein des organisations internationales à travers le soutien mutuel et la défense de leur souveraineté et leur intégrité territoriale», a indiqué l’ambassadeur du royaume à Belgrade dans une interview accordée à un média local.

Le diplomate Mohamed Amine Belhaj a notamment souligné, comme le rapporte la MAP, que le «Maroc, conformément aux principes de sa politique étrangère, insiste sur le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, afin de ne pas laisser place à des entités fictives.» Et de préciser que Rabat plaide pour une solution à la question du Kosovo qui résulte «de négociations et d’entente entre les parties.»

Le royaume joue en effet la carte de la défense de l’intégrité territoriale de la Serbie pour s’assurer de sa neutralité sur la question du Sahara occidental. Les relations entre Rabat et Belgrade avaient traversé une période de froid. En cause la réunion tenue en marge des travaux de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU (le 25 septembre 2018) entre Saad-Eddine El Othmani et le ministre des Affaires étrangères du Kosovo, Behgjet Pacolli. Au terme de ces entretiens, le Kosovar avait affirmé avoir abordé avec le chef du gouvernement la possibilité d’«établir des relations diplomatiques».

Quelques jours avant cette réunion, le ministre marocain des Affaires étrangère, Nasser Bourita, s’était rendu en Serbie où il avait eu des entretiens avec son homologue Ivica Dadic et le président de la république, Aleksandar Vucic. Les questions du Sahara occidental et du Kosovo étaient au menu de la visite du chef de la diplomatie.

Ces déclarations de l’ambassadeur du Maroc à Belgrade interviennent une semaine après l’interview accordée par son homologue algérien à un média serbe, consacrée en grande partie à défendre la position de son pays sur le différend territorial au Sahara.