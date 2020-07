Un Marocain à l'origine de l'arrestation de six carabiniers pour abus de pouvoir en Italie

Quatre des six carabiniers arrêtés à Plaisance (Émilie-Romagne) pour arrestations illégales, torture, blessures, extorsion et trafic de drogue, entre autres. / DR

Depuis lundi 20 juillet, la province italienne de Plaisance en Émilie-Romagne est secouée par une affaire impliquant six carabiniers, accusés d’abus bus de pouvoir, trafic de drogue et torture. Ils ont été arrêtés par les autorités italiennes après une plainte intentée suite aux révélations d’un Maroco-italien.

Selon Iene, cette affaire remonte à 2016 lorsque ce Marocain s'est rendu chez les carabiniers pour une affaire. Il y rencontre alors Giuseppe Montella, l'un des six carabiniers arrêtés, qui était son entraîneur de football lorsqu’il était petit. «Il m’a dit que si je lui donne des informations (sur le trafic de drogue et les autres infractions et délits, ndlr), nous pouvons travailler ensemble», confie H.L, d’origine marocaine.

Le carabinier lui propose même un «pourcentage» en fonction des arrestations et des saisies. Les cinq gendarmes avaient monté alors un réseau de revente en profitant de leur emploi public. «Ils arrêtaient des personnes avec un kilo de drogue mais les présentaient devant les juges avec un demi-kilo. Ils vendaient l’autre demi-kilo et me donnaient un pourcentage», poursuit-il.

De la drogue à la prostitution, les six carabiniers auraient même «forcé» le jeune marocain à vendre pour eux et à leur fournir des renseignements. «Il t'appelait pour n'importe quoi et tu devais être là. J’étais comme son employé ou même plus», dénonce-t-il à propos de Giuseppe Montella. «Si vous refusez, vous recevez des coups et des menaces. Ils ne m'ont interpelé pour cela plusieurs fois. J'ai dû quitter la ville parce que je ne pouvais plus vivre là-bas», ajoute-t-il.

Lundi 20 juillet, les six carabiniers (dont l'un est assigné à résidence) ont été arrêtés pour arrestations illégales, torture, blessures, extorsion et trafic de drogue, entre autres, sur décision du parquet de Plaisance.