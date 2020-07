France : Mise en examen d’Alexandre Benalla pour faux et usage de faux

Alexandre Benalla a été mis en examen pour faux et usage de faux document administratif, après avoir été soupçonné d’avoir utilisé un papier à en-tête de la présidence, dans l’objectif d’avoir un passeport de service. Selon des sources citées par Mediapart, les faits remontent à février 2020, mais le concerné «affirme n’avoir jamais été l’auteur d’un faux».

Le média français rappelle que «le faux et usage de faux document administratif est réprimé de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende». Par ailleurs, «les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions».

La mesure visant Benalla a été prise sur la base d’une plainte du préfet François-Xavier Lauch, son ancien supérieur et actuellement directeur adjoint du cabinet du ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Alexandre Benalla a déjà été placé en garde à vue le 18 janvier 2019 pour «usage public et sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle». La mesure a pris effet après les révélations de Mediapart sur un premier passeport diplomatique, ayant servi au Franco-marocain pour voyager en Afrique et Israël.

Directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stzroda a déjà été convoqué à ce sujet devant la commission d’enquête sénatoriale concernant Benalla. Il a alors expliqué, le 16 janvier 2019, avoir su que l’homme «utilise régulièrement des faux pour obtenir un certain nombre de titres officiels».

Stzroda a déclaré aussi que la demande d’un second passeport, découverte avec les révélations de Mediapart, aurait été formulée par Benalla avec une lettre à en-tête du chef de cabinet de l’Elysée, «dactylographiée» et non signée, ravivant ainsi les soupçons de «falsification».