Coronavirus : Des foyers industriels apparaissent à Moulay Rachid et Berrchid

De nouveaux foyers industriels sont apparus ce vendredi, dans la région de Casablanca-Settat, notamment à Berchid et dans le quartier casablancais de Moulay Rachid.

Selon Nabila Rmili, directrice régionale de la Santé, citée par Alyaoum 24, un nouveau foyer est apparu à Berrechid, dans une usine de câblage. Elle a précisé toutefois que les employés attendent toujours les résultats du dépistage auquel ils ont été soumis.

La responsable de la délégation régionale de la Santé à Casablanca-Settat a ajouté qu’un deuxième foyer est également apparu à Casablanca, dans le quartier Moulay Rachid et concerne une usine qui «ne comprend pas un nombre important d’ouvriers». Ces derniers attendent aussi les résultats des tests de dépistage pour connaître leur situation sérologique.

Nabila Rmili a rappelé que des foyers d’infection apparaissent de temps en temps dans la région et continuera ainsi, «surtout avec les rassemblement de plus de 20 personnes». Elle a ainsi appelé les Casablancais et les autres habitants de la région à prêter attention à la nécessité de la désinfection, du port de masques et de toutes les mesures de prévention prévues par le ministère de la Santé.