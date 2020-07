Casablanca Baia dévoile son plan de gestion des déchets pendant l’Aïd Al Adha

La société de développement local (SDL) Casablanca Baia a dévoilé ce jeudi son plan pour la gestion des déchets pendant la fête de l’Aïd Al Adha.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Casablanca Baia précise que «des actions de sensibilisation seront pour leur part, digitalisées, en raison de la pandémie du Covid-19», précise-t-on.

Ainsi, pour gérer l’augmentation des déchets pendant cette fête, la collecte et le nettoiement au niveau de la métropole, un dispositif spécial a été mis en place en collaboration avec les deux délégataires Averda et Derichebourg et s’étale sur trois jours, à savoir la veille de l’Aïd, le jour de l’Aïd et le jour qui suit.

«Les équipes et le matériel seront renforcés à partir de la veille de l’Aïd. Au total, 5 500 agents seront mobilisés sur le terrain, ainsi que 400 engins, toutes prestations confondues, dont 64% du matériel est dédié à la collecte des ordures ménagères», précise le communiqué.

Et de promettre que «toutes les prestations seront renforcées au niveau de la ville, et incluront le balayage manuel et le lavage mécanique» alors que «des points de transferts ou de regroupement des déchets avant leur transport à la décharge seront multipliés pour faciliter le travail aux agents de collecte».

En parallèle, la division spécialisée dans les actions de salubrité et d’hygiène (DASH), a déjà démarré le travail en procédant à la désinfection et la désinsectisation des marchés municipaux, des placettes et des quartiers condensés. L’opération de désinfection se poursuivra durant une semaine après l’Aïd.

Le communiqué souligne enfin que «120 tonnes de sacs seront réparties entre tissu associatif (1 200 associations), arrondissements, préfectures, délégataires, la commune et la wilaya de Casablanca, pour couvrir les besoins de la métropole».