Marrakech : Un ex-receveur à la direction des douanes condamné pour détournement de fonds

La Cour d'appel de Marrakech a condamné, mercredi, l'ex-receveur (H.M) de la Direction régionale des douanes, à une peine de 12 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 100 000 dirhams, indique-t-on de source judiciaire.

La Chambre criminelle de premier degré chargée des crimes financiers près ladite Cour a également condamné le mis en cause à restituer 59 millions de dirhams au profit de la Direction des douanes, en tant que partie civile dans cette affaire, a ajouté la même source. Le prévenu a été aussi condamné au versement de dommages et intérêts fixés à 5 millions de dirhams, et aux dépens avec durée de contrainte par corps fixée au minimum.

Le mis en cause était poursuivi, en état de détention à la prison de Loudaya à Marrakech, pour détournement de fonds et abus de confiance.

L'enquête diligentée dans le cadre de cette affaire a conclu à l'existence de preuves suffisantes sur le détournement de fonds estimé à 59 millions de dirhams et l'abus de confiance commis par le prévenu.

Arrêté par l'Interpol dans une ville européenne en juillet 2019, suite à un avis de recherche international émis par le Service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, le mis en cause a été extradé en septembre dernier et remis aux services de la préfecture de police de la cité ocre qui l'ont soumis à l'enquête avant d'être déféré devant le Parquet.