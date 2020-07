Maroc : Accident mortel d’un train Al Boraq entre Skhirat et Témara

Un train à grande vitesse «Al Boraq» a heurté, mercredi, un homme entre Skhirat et Temara. Selon un communiqué de l’Office national des chemins de fer (ONCF), publié sur sa page Facebook, le drame s’est produit mercredi 22 juillet vers 19h34, lorsque le train Al Boraq 1053/1054 reliant Casablanca et Tanger s’est arrêté d’urgence entre Skhirat et Temara après avoir heurté un homme.

Ce dernier «s’est introduit indûment dans l’emprise ferroviaire pour se mettre volontairement sur la voie», ajoute le communiqué.

«L’ONCF regrette ce triste accident et présente ses excuses à son aimable clientèle pour les désagréments subis», conclut le communiqué.

Ce drame survient après celui du samedi 27 juin vers 16h10 lorsqu’un autre train de la ligne à grande vitesse dû s’arrêter d’urgence entre Tanger-Ville et Aqouass Briech, le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers, après avoir heurté un homme.