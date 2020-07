«Le Maroc nous a manqué, Bezzef !»

Le Royaume du Maroc, a procédé à l’ouverture des liaisons maritimes pour les MRE en provenance d’Europe, au départ des ports de Gênes et de Sète, et ce à partir du 15 Juillet, tout en maintenant les mesures préventives contre la propagation de l'épidémie COVID-19. Le Royaume Chérifien a exigé la mise en place de procédures de tests à bord, sur l’ensemble des navires qui assurent une liaison directe vers le Maroc au départ de Gênes et de Sète, en plus des formulaires d’informations des tests serologiques et des testsmoléculaires (PCR, pour diagnostiquer une infection COVID-19), à présenter pour permettre l’embarquement et le voyage jusqu’au Maroc. Des équipes médicales marocaines désignées, procéderont au test de l’ensemble des passagers avant le débarquement en accord avec les autorités marocaines.

Conformément à la demande des autorités marocaines, 5 navires GNV sont prêts à entrer en opération entre Tanger, Nador et Sète : chaque navire a à bord une équipe médicale désignée par le gouvernement marocain pour suivre les opérations de tests de tous les passagers au COVID-19.

Au cours des derniers mois, GNV a préparé une “Charte de Sécurité et de Services” afin de garantir la sécurité et le confortaux passagers. GNV, a ainsi revu son offre de services avec la mise en place de procèdures strictes pour réduire la capacité des passagers à bord et une optimisation du flux organisationnel. Désormais sur les bateaux GNV, il y a de grands espaces à bord,pour le respect des règles de distanciation sociales. GNV offre desconditions idéales, c’est ainsi qu’elle a obtenu la certification BIOSAFETY TRUST de la part du RINA.

Avec GNV, c’est la garantie d’un voyage en toute sécurité et dans un maximum de comfort

Les ingénieurs et les techniciens de GNV ont rédigé la “Charte de Sécurité et des Services” grâce à l’expérience exclusive acquise durant la mise en place du projet , "Le Navire-Hôpital" de Gênes, pour faire face à l'urgence Covid-19, en collaboration avec les autorités sanitaires italiennes. GNV a reproduit l’ensemble des mesures de prévention et de confinement de la contagion sur toutes les navires de sa flotte et a formé tous les équipages à la prévention des risques et à la prise en charge de tout cas symptomatique.

Aussi, GNV se doit de respecter les formalités et les limitationssupplémentaires aux voyages, fixées par le gouvernement des pays connectés pour prévenir et atténuer la propagation du virus.

Pour plus d’informations, merci de consulter le site web GNV ou cliquez sur le lien suivant : https://www.gnv.it/fr/alert-coronavirus/info

Avant le départ, tous les passagers sont invités à vérifier les règles en fonction de leur situation auprès des autorités Marocaines afin de connaître les évolutions des mesures sanitaires.

Laboratoire mobile Covid-19 / DR



La Compagnie GNV, a défini des procédures applicables à chaque itinéraire, à destination et en provenance du Maroc, et a adopté des procédures de sécurité spécifiques pour chaque phase de voyage, dès l'accès des passagers aux terminaux et aux guichets des ports, qui sont nettoyés et désinfectés régulièrement, et avec l'obligation de porter un masque et de maintenir une distance sociale.

Durant l'enregistrement et l'embarquement, une procédure de contrôle de la température sera activée pour tous les passagers: en cas d'un passager avec symptôme suspect, le voyage du passager sera annulé.

A bord, les flux organisationnels du navire ont été repensés afin de ne pas créer de rassemblements : Une signalisation unidirectionnelle, qui crée des voies d'accès et de sorties spécifiques, a été installée dans tous les zones à bord.

Des distributeurs de gel désinfectant pour les mains ont été également installés dans chaque zone, et la fréquence de nettoyage et de désinfection de tous les espaces a été intensifiée, avec une attention particulière aux espaces communs. Toutes les activités d'assainissement seront effectuées par des opérateurs équipés deune protection individuelle, comme des gants et un masque.

Les salons, dont la capacité a été réduite, auront des accès indiqués par l'équipage, pour assurer la distance sociale entre les passagers; les cabines seront assainies avec des produits professionnels après chaque usage.

Une attention particulière a été portée au système de ventilation, qui a été conçu pour favoriser l'air direct de l'extérieur et assurer le niveau de purification le plus efficace, grâce à l'installation de filtres HEPA, normalement dédiés aux structures hospitaliers.

L’éloignement social est apliqué dans la restauration à bord, avec des voies d'accès et de sortie ad- hoc vers les bars et le self-serviceet l'utilisation d'assiettes et de couverts jetables respectueux de l'environnement.

Les passagers seront guidés au travers d'annonces dédiées

Les procédures et solutions de sécurité seront indiquées grâce à une communication embarquée intuitive et généralisée, au travers d'annonces dédiées, afin de guider les passagers, qui pourront également contacter le Health Procedure Controller Officer - l'officier de bord en charge de vérifier le respect des procédures Covid-19 et l'application de toutes les mesures de sécurité,résumées dans une charte de service élaborée par GNV, pour garantir un voyage en toute sécurité - et au médecin de bord, qui sera une référence sur les questions Covid -19 pour les passagers.

La phase de débarquement, sera gérée par étapes en fonction de l'éloignement et de la sécurité sociale. Les passagers ayant choisi un hébergement en cabine, auront la possibilité de rester dans leurs cabines en attendant d'être dirigés vers le palier, à pied ou en voiture. Les passagers à pied, seront débarqués en premier, pour permettre une bonne gestion des flux, et les passagers dans lesvoitures seront appelés à rejoindre le garage à bord au moyen d'annonces spécifiques, afin de ne pas créer de rassemblements et assurer un débarquement rapide, sûr et confortable.

La Compagnie GNV à la demande des autorités marocaines,s’emploie également à l'embarquement de laboratoires mobiles et d'équipes médicales à bord pour effectuer les tests de dépistages : les navires Excellent et Atlas sont déjà équipés, les autres navires, dont le Fantastic, le seront bientôt.

Le MAROC avec GNV, c’est avant tout le Confort et la Sécurité !