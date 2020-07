Maroc : 220 nouveaux cas du coronavirus, principalement à Casablanca, Fès et Tanger

Jusqu’à 17h ce mercredi, 220 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 17 962 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 49,5 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Quant aux guérisons, 247 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 15 636 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 87,1%.

Entre hier et aujourd’hui, cinq décès sont à déplorer. Le nombre total de morts à cause de la Covid-19 atteint 285 alors que le taux de létalité atteint 1,6%. «Ces décès ont été enregistrés à Marrakech (4 décès) et Tanger», a-t-il expliqué.

Le Maroc compte désormais 2 041 cas actifs sous traitement (5,6 infections pour chaque 100 000 habitants), la plupart dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (679), Fès-Meknès (472) et Casablanca-Settat (383).

De plus, 33 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge ou des maladies chroniques ou les deux facteurs en même temps, dont 5 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent sur Casablanca-Settat (12), Marrakech-Safi (9), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (8), Fès-Meknès (3) et un cas à Rabat-Salé-Kénitra.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 66 cas : 61 à Casablanca, 3 à Médiouana et deux cas à Nouacuer. Vient ensuite Fès-Meknès avec 50 nouveaux cas ont été enregistrés : 31 à Fès, 12 à Meknès, trois à Moulay Yacoub, un à Taounate, un à Hajeb, un à Sefrou et un à Ifrane.

A Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 44 nouveaux cas ont été recensés : 27 à Tanger, 9 à Tétouan et 8 cas à Larache. De plus, 39 nouvelles infections ont été enregistrées à Marrakech-Safi, avec 19 à Marrakech, 7 dans la province de Rhamna, 6 dans la province d’El Haouz, quatre à Kelaa des Sraghna et trois à Safi.

Dans l’Oriental, 7 nouveaux cas sont apparus : 4 à Oujda, 2 à Nador et un à Berkane. De plus, 5 cas sont recensés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, tous à Témara, alors que trois cas ont été recensés à Tinghir et un cas a été détecté Ouarzazate, dans la région de Drâa-Tafilalet.

Il s’agit aussi de trois nouveaux cas enregistrés à Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et deux cas à Laâyoune (Laâyoune-Sakia El Hamra).

De ce fait, Beni Mellal-Khénifra, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

Le responsable d’ajouter que 203 nouveaux cas ont été détectés, entre hier et aujourd’hui, dans le cadre du suivi des personnes contacts et la gestion des foyers d’infection.