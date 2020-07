Le PAM, l'Istiqlal et le PPS veulent retirer à l’Intérieur l’organisation des élections de 2021

La course aux différents scrutins prévus en 2021 a bien commencé. Ce mercredi, les secrétaires généraux du PAM, Istiqlal et le PPS ont présenté, à l’occasion d’un point de presse, leurs propositions phares.

Les trois formations de l’opposition veulent notamment mettre un terme à la supervision du processus électoral par le ministère de l’Intérieur. Ils plaident, en revanche, pour la création d’une Commission indépendante, dont la présidence sera confiée à un magistrat, pour organiser tous les rendez-vous des électeurs marocains de 2021. Une année électorale par excellence qui verra la tenue d’élections directes (communales, régionales et législatives) et indirectes (conseils provinciaux et préfectoraux, Chambres professionnelles et Chambre des conseillers).

Depuis 1962, le ministère de l’Intérieur a organisé toutes les opérations électorales. Le point de presse d'aujourd’hui des trois secrétaires généraux du PAM, Istiqlal et PPS intervient justement en réponse à l’appel lancé par le département de Laftite aux partis de présenter leurs propositions aux élections.

Pour mémoire, à quelques mois des législatives de 2016, et dans une tentative d’éviter un affrontement direct entre le PJD et l’Intérieur, le roi Mohammed VI avait confié l’organisation du rendez-vous électoral à une commission coprésidée par les ministères de l’Intérieur et de la Justice, dirigé à l'époque par Mustapha Ramid.