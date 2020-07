Espagne – Maroc : Opérations de rapatriement par voie maritime les 29 et 30 juillet

L’ambassade d’Espagne au Maroc a annoncé la programmation de nouveaux voyages, depuis le Maroc, pour rapatrier les ressortissants et résidents de la péninsule ibérique, bloqués dans le royaume en raison de l’urgence sanitaire, liée à la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette nouvelle opération est prévue ainsi les 29 et 30 juillet, en coordination entre les autorités marocaines et les consulats généraux espagnols, qui prévoient cette traversée par voie maritime avec Baleària. Sur ses réseaux sociaux, la représentation diplomatique a indiqué que cette traversée se fera depuis le port de Tanger Med, pour arriver à Algésiras.

Sur son site, le transporteur maritime rappelle, quant à lui, que les exigences sanitaires relatives à la pandémie exigent que tous les voyageurs portent des masques lors de l’embarquement. Les rapatriés sont par ailleurs appelés à consulte les dispositions publiées au Bulletin officiel n° 133 du 12 mai 2020, relatives aux conditions de quarantaine obligatoire à l’arrivée en Espagne.

Cette traversée s’ajoute à deux autres, prévues également en juillet, les 24 et 25. Avant celles-ci, l’ambassade d’Espagne à Rabat a annoncé l’organisation d’autres opérations de retour, pour les Espagnols et les Marocains résidant dans la péninsule et bloqués au Maroc.

En juin dernier, des opérations similaires reliant les deux villes portuaires a ont été effectuées les 17, 26 et 27 du mois dernier, permettant à chaque fois le retour de plusieurs centaines de résidents en Espagne.