Coronavirus : Où en sont les respirateurs à intelligence artificielle «made in Maroc» ?

Les cas de nouveau coronavirus admis en état critique au sein des structures hospitalières a repris à la hausse. Si avec 34 cas, le Maroc est encore loin de la saturation des lits de réanimation, cette reprise redonne de l'acuité au débat sur la capacité du royaume en respirateurs artificiels.

Promis pour la fin avril avant que l’échéance ne soit repoussée, les appareils d’assistance respiratoire pouvant être utilisés dans l’immédiat sont fin prêts. Contactée par Yabiladi, une source au sein du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique affirme que ceux particulièrement produits sous la supervision d’Aviarail / SERMP sont opérationnels.

Au fur et à mesure, plusieurs versions ont été conçues. «Une première, basique, a été développée pour parer à toute éventuelle vague pandémique, si jamais une importante partie du dispositif sanitaire doit être mobilisée dans l’urgence. Pour cette situation spécifique, il fallait en effet développer une version pour les cas éminemment urgents en détresse respiratoire», explique notre interlocuteur.

Un dispositif doté d’intelligence artificielle avancée

En l’absence d’une vague pandémique dans l’immédiat, et vu que «le dispositif sanitaire du pays n’a pas été saturé en termes d’appareils respiratoires», il a été demandé aux équipes «d’aller au-delà des versions basiques», explique notre source. «C’est pour cela des respirateurs V2, V3 et V4 ont été développés, avec des technologies et des fonctionnalités très évoluées, qui répondent aux standards internationaux», ajoute-t-elle.

Selon notre source, l’objectif a été d’aller au-delà d’une réponse d’urgence et de circonstance, dans le contexte de la pandémie. Ainsi, l’idée a été de «s’inscrire dans le cadre d’un écosystème médical, pour mettre en place une autonomie et une industrie à même de fabriquer des équipements médicaux 100% marocains», de façon à couvrir les besoins du pays de manière indépendante, même à moyen ou à long terme.

Dans un premier temps, un prototype à ballon respiratoire a été conçu. Dans un second temps, les équipes ont pu réaliser une version à turbine, avec un dispositif muni d’intelligence artificielle de manière à faciliter le suivi des patients par les équipes médicales dédiées et anticiper d’éventuelles difficultés respiratoires aiguës, nous explique pour sa part Saïd Benhajjou, directeur général d’Aviarail.

«Ce sont des respirateurs qui tiennent compte de l’état d’un poumon malade, qui a besoin d’assistance certes, mais qui doit être aidé pour maintenir l’oxygène en son sein, pour que les tissus pulmonaires ne collent pas les uns sur les autres, ce qui augmente le risque d’une mort certaine.» Saïd Benhajjou

Une plateforme technologie plus poussée que l’assistance respiratoire

De ce fait, ce dispositif avancé va au-delà de l’assistance respiratoire proprement dite, avec des fonctionnalités à distance également. «Nous avons relever le défi de fabriquer un respirateur 100% marocain : toutes les pièces sont faites, conçues et fabriquées par des équipes marocaines», nous explique notre source au sein du ministère de l’Industrie.

Par ailleurs, ce prototype a été validé par un comité scientifique, désigné conjointement par les ministères de la Santé et de l’Industrie. Dans ce sens, deux présentations ont été faites, en présence d’un collège de médecins et d’experts en réanimation. La semaine dernière, ce prototype, dont 500 exemplaires ont été fabriqués jusque-là, a obtenu la certification européenne CE, annonce Saïd Benhajjou.

Au-delà du dispositif d’assistance respiratoire, notre source indique que le ministère de l’Industrie travaille sur la conception d’une plateforme technologique, comme premier pas vers l’élaboration d’un dispositif médical qui servira non seulement à répondre à l’urgence sanitaire, mais aussi à d’autres fonctionnalité, selon les besoins au sein des structures hospitalières du pays.

«Nous capitalisons sur ce collectif d’industriels et de chercheurs pour travailler avec les ministères concernés sur d’autres produits. D’ailleurs, on retrouve les mêmes entreprises parmi celles qui ont développé les machines de fabrication de masques, avec soudage des lanières.»

Dans le cadre de la prise en charge des patients atteint de covid-19 en état critique, dont le nombre augmente quotidiennement, notre source se veut rassurante.

«Les appareils d’assistance respiratoire à technologie avancée, conçus par Avirail/SERMP, peuvent être mobilisés à tout moment selon la demande et les besoins des structures hospitalière. Ils ont été testés et sont pleinement fonctionnels, répondant aux normes internationales de santé», promet-elle.