Fathallah Sijilmassi distingué au Prix du livre économique francophone

Le Prix du livre économique francophone, remis en même temps que le Prix Turgot du livre d'économie financière, a été décerné à Fathallah Sijilmassi pour son ouvrage «L'avenir de l'Europe est au Sud».

Préfacé par l'ancien ministre français des affaires étrangères, Hubert Védrine, l'ouvrage de Sijilmassi met en évidence l'importance pour l'axe Europe-Méditerranée-Afrique de se remettre au centre du jeu des grandes transitions géo-économiques mondiales, indique un communiqué du Forum francophone des affaires (FFA).

Ancien ambassadeur du Maroc à Bruxelles auprès de l'Union européenne (2003-2004) et en France (2004-2009), et ancien secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (2012-2018), Fathallah Sijilmassi, docteur en économie et diplômé de sciences politiques, défend l'idée selon laquelle l'Union européenne devrait adopter une nouvelle vision pour ses relations stratégiques avec son voisinage méditerranéen et africain rappelant fort justement que la Méditerranée est également une mer africaine.

La crise actuelle du nouveau coronavirus et ses répercussions socio-économiques majeures donnent encore plus de pertinence à la nécessité de construire de nouvelles solidarités et une résilience collective plus forte dans la grande région Europe-Méditerranée-Afrique.

A l'occasion de l'attribution de ce prix par le FFA, Steve Gentili, président de cette organisation économique internationale, a salué un ouvrage de référence pour l'avenir des relations entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique.

Il a en outre souligné que le livre contient de nombreuses idées innovantes, particulièrement utiles en ces temps de crise et met en évidence, entre autres, l'importance de l'espace francophone.