Affaire Félix Ramos : Falete, María Almendros et Manuela Vilches, prochains sur la listes ?

Au lendemain de la confirmation en appel de la peine prononcée à l’égard de Félix Ramos, reconnu coupable, en appel, de viol, abus sur mineur et traite des êtres humains, les ONG à Tanger ne baissent pas les bras. Elles comptent, en effet, déposé des plaintes à l’encontre du chanteur espagnol Ricardo Ojeda alias Falete, María Almendros et Manuela Vilches.

Cette affaire a éclaté l’été dernier, lorsque l’Espagnol Félix Ramos a été arrêté à Tanger par les autorités marocaines pour des plaintes d’escroquerie déposées notamment par un MRE. Elle prend alors un autre tournant avec une deuxième plainte, déposée par un jeune marocain âgé de 19 ans, qui l’accuse de l’avoir violé alors qu’il était âgé de 14 ans.

Dans l’enquête menée par les autorités tangéroises, plusieurs autres noms sont alors cités, dont celui du Falete, accusé de viol et pédopornographie, María Almendros, fondatrice de l’ONG «Ningún Niño Sin Techo» et directrice du centre tangérois basé à la maison «Al Amal» à Tanger où la victime a résidé ainsi que María Rodríguez Almendros, et Manuela Vilches, une galeriste de Marbella qui, jusqu’à la détention de Ramos, a également vécu à Tanger. Trois personnages clés de cette affaire, aujourd’hui dans le viseur de l’ONG Touche pas à mon enfant et la section tangéroise de l’AMDH, rapporte El Espanol.

Un «réseau de la traite des êtres humains»

«Ils ne sont pas présentés au tribunal parce qu'ils sont en Espagne, mais nous allons faire toutes les démarches pour demander à l'Espagne de collaborer afin qu'ils puissent être traduits en justice», soutiennent les deux ONG citées par le média espagnol.

Contacté par Yabiladi ce mardi, Mohamed Taieb Bouchiba, correspondant local de l'association «Touche pas à mon enfant», confirme. «Nous savons que Félix Ramos n’est pas le seul impliqué dans cette affaire. Il a certes écopé de huit ans de prison (en première instance, confirmée en appel, ndlr) mais il fait partie d’un réseau de traite des êtres humains», nous explique-t-il.

L’associatif ajoute qu’«avec des preuves et des documents», son ONG et l’AMDH comptent «demander une enquête et déposer une plainte contre les autres membres de ce réseau».

«Nous avons patienté en respect à la procédure judiciaire mais étions confiants de sa condamnation. Bien que nous ne soyez pas satisfait de la peine de 8 ans, car nous avons espéré une condamnation plus sévère, cela était essentiel c’est qu’il est reconnu coupable.» Mohamed Taieb Bouchiba

La coopération judiciaire Maroc-Espagne pour une condamnation au Maroc

Le correspondant local de l'association Touche pas à mon enfant assure aussi que des ONG sont «mobilisées en Espagne dans le cadre de cette affaire et des plaintes qui ont été déposées contre Ramos, Falete, et les autres et dont les noms ont été cités dans des affaires précédentes de viol et de pédophilie».

Il ajoute aussi que les deux ONG marocaines comptent sur la coopération judiciaire entre le Maroc et l’Espagne pour que justice soit faite et que les trois autres Espagnols soient condamnés au Maroc.

Si El Espanol évoque «un autre garçon qui est également passé par le refuge de l’ONG Ningún Niño Sin Techo» et qui serait victime de ce même réseau, Mohamed Taieb Bouchiba rappelle que M.B., le garçon ayant déposé la première plainte n’est pas le seul. Toutefois, en tant qu’ONG d’utilité publique, nous n’attendons pas à ce que la victime se rend chez nous pour solliciter notre soutien», explique-t-il.

«Ce réseau est soupçonné de traite des êtres humains et nous suivons cette affaire à partir de cet angle, car notre objectif est de protéger les autres enfants de ces individus et réclamer que ces gens qui sont venus abuser de ces enfants soient condamnés», conclut-il.