L’histoire du Néerlando-marocain Younes Finani, de la délinquance à l'écriture

Younes Finani, 27 ans, a été emprisonné pendant près de sept ans et a figuré sur la liste des principaux criminels des Pays-Bas. Maroco-néerlandais basé à Amsterdam, il est sur le point de publier une autobiographie sur son adolescence, sa vie en tant que criminel et des leçons qu’il en a tirées, écrit le média néerlandais Crimesite.nl.

Son histoire a commencé dans le quartier Jordaan à Amsterdam. Ayant quitté la maison familiale, sa vie de délinquant prendra un tournant, lorsqu’il se retrouve dans une institution pour jeunes à l'âge de quinze ans.

En fait, il avait commencé à voler et à vendre de la drogue. Un parcours qui se termine brusquement par son arrestation et des poursuites policières à son égard.

Mais après cette arrestation, le Néerlando-marocain s’est «repenti», grâce à «sa propre motivation». En prison, il décroche un diplôme HAVO, soit la condition minimale d'admission à des universités des sciences appliquées aux Pays-Bas et dit être déterminé à publier son livre, en tant que «premier ex-criminel néerlando-marocain d'Amsterdam à écrire un livre».

Intitulé «Het verhaal van Johannes uit de Jordaan» (L'histoire de John du Jordaan), cette autobiographie du Néerlando-marocain serait sur le point d’être achevée.

Dans ce sens, Younes Finani a lancé une campagne de crowdfunding pour pouvoir publier cette «histoire non censurée qui se passe dans les rues d'Amsterdam». «Je n'ai pas eu la vie la plus facile. Pendant des années, j'ai été pris dans le cercle vicieux du crime d'Amsterdam et j'ai passé plus de sept ans de ma vie en prison», écrit le Néerlando-marocain.

«J'ai fini avec le crime. C'est une impasse. En tant qu'expert, je ne ferais que décourager les autres à adopter un style de vie criminel», conclut-il.