Bloquée en Espagne, l'artiste peintre Fatna Chanane organise une exposition

Bloquée en Espagne depuis plus de quatre mois, l'artiste peintre marocaine Fatna Chanane a décidé de faire de cette expérience un nouvel élan de créativité, à travers une exposition individuelle rassemblant une trentaine d’œuvres.

Intitulée Symphonie Confinée, cette exposition de 32 œuvres toiles est une invitation à changer de regard sur ce qui fait notre liberté et notre faiblesse transformée en force. C'est aussi une invitation au voyage dans une conjoncture où le voyage n’est pas permis.

Les œuvres de Fatna Chanane sont exposées jusqu’au 5 août dans le hall de l’hôtel Martin Alonso Pinzon, dans la ville côtière de Mazagon (Huelva).

En effet, c'est l’hôtel où elle a élu domicile depuis plus de quatre mois. Un confinement très spécial qui donne un beau projet d'exposition et surtout un sens à cette histoire.

L'ensemble des bénéfices de ces oeuvres seront consacrés à la mise en place et à parrainer des écoles d'art et de peinture pour les enfants (moins de 12 ans) dans deux villages du sud du Maroc (Ouirgane et Ksar Azekour) et dans un village sénégalais.

Installée à Casablanca, Fatna Chanane a un parcours des plus riches et des plus atypiques. Diplômée en Technologie, spécialisée en Programmation et Analyse, a laissé sa carrière professionnelle «classique» de côté, pour se consacrer à son grand amour : l’Art et la Peinture.