Covid-19 : Les patients guéris n’ont pas forcément l’immunité

Certains patients ayant été infectés au nouveau coronavirus ont développé des anticorps dans leur sang. Mais cette réponse immunitaire ne permet pas de prémunir ces personnes à long terme ou leur épargner une nouvelle infection. Dans ce sens, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) précise qu’il n’existe «aucune preuve». Ainsi, une étude sur des personnes ayant guéri du Covid-19 a montré que seulement 1% des patients guéris avaient des niveaux d’anticorps assez élevés pour neutraliser le virus.

Cela dit, des chercheurs estiment de plus en plus que les anticorps peuvent protéger du virus. A Harvard, des recherches ont été menées sur des macaques. Un mois plus tard, les singes ont été réinfectés et ne sont pas tombés malades, sans pour autant avoir développé d’anticorps. «Des expériences in vitro ont également montré que seul un certain type d’anticorps, parmi tous ceux produits, «les anticorps neutralisants», peut empêcher le virus de pénétrer dans les cellules», indique Slate en reprenant le HuffPost.

Pour sa part, une nouvelle étude du King’s College de Londres (KCL) a montré, grâce à des tests sérologiques, une forte baisse des niveaux d’anticorps des patientes trois mois après l’infection. «Si 60% des personnes avaient une réponse en anticorps 'puissante' lors du premier développement du virus, seulement 17% conservaient la même puissance trois mois plus tard», indiquent les chercheurs. Parfois, les niveaux d’anticorps sont devenus indétectables, suggérant que les premiers mois de leur rémission, les patients sont plus exposés à une réinfection.