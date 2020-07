PLFR 2020 : Le patronat obtient la déductibilité fiscale des aides au fonds Covid-19

Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie et des finances / Archive - DR

La plénière de la Chambre des représentants de ce lundi 20 juillet a adopté en deuxième lecture la loi de Finances rectificative 2020 par 73 voix pour, 43 contre et aucune abstention. Une approbation prévisible, mais c’est l’article 247 bis qui était au coeur de l'attention du patronat.

L'amendement visant à «déduire les dons accordés à l’Etat de l'impôt sur les sociétés», ayant eu l’adhésion le vendredi 17 juillet de la plénière de la Chambre des conseillers avec le silence du PJD, a été approuvé ce lundi par les députés. Un revirement de taille, alors que les députés avaient fait bloc contre la première mouture. Le PJD et le PAM étaient parmi les principaux opposants.

Ce lundi, au nom du groupe des députés de la Lampe, Driss Azami a justifié le vote de son parti en faveur de la nouvelle proposition de la CGEM : «Nous sommes convaincus par les arguments présentés par le ministre des Finances. C’est une nouvelle page qui s’ouvre, conformément à l’article 40 de la constitution.» L’article 40 précise que «tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles». Mohamed Benchaaboun s’est engagé que l’amendement en question ne soit pas rétroactif.

Oublié l’article 77 de la constitution ?

L’USFP a également voté en faveur de l’amendement présenté par la CGEM. Le président du groupe socialiste, Chakran Imam, a défendu son adoption par «l’instant difficile» que traverse le Maroc «qui ne laisse pas de place à la surenchère politicienne mais invite plutôt au pragmatisme». Le président du groupe RNI/UC a abondé dans son sens. Taoufik Kamil a souhaité reléguer aux oubliettes les «surenchères politiciennes» et comprendre les motivations des revendications du patronat. Même son de cloche auprès du groupe du Mouvement populaire. Au sein de l'opposition, le PAM a révisé sa position alors que ses représentants à la Chambre haute avaient rejeté l’amendement.

Pour mémoire lors de l’examen du PLF 2020, le ministre Mohamed Benchaaboun avait brandi l’article 77 de la constitution pour rejeter la proposition d’exempter les retraités de l’impôt sur le revenu, présenté par le groupement de la CDT à la Chambre des conseillers.

La loi fondamentale du 1er juillet 2011 précise dans son article 77 que «le parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’État. Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation des charges publiques».