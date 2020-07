Coronavirus : Un vaccin déclenche une réponse immunitaire au Royaume-Uni

Un vaccin contre le coronavirus développé par l’Université d’Oxford a déclenché une réponse immunitaire, suggérant des résultats «prometteurs». Cela dit, les chercheurs estiment qu’il est encore trop tôt pour savoir si cela suffira à offrir une protection. Les essais sont encore en cours, indique la BBC ce lundi. Le professeur Sarah Gilbert, a déclaré qu’«il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir confirmer si le vaccin aidera à gérer la pandémie de covid-19, mais ces premiers résultats sont prometteurs».

Administrée à 1 077 personnes, l’injection a permis de fabriquer des anticorps et des cellules T capables de combattre le coronavirus. Selon le média britannique, le Royaume-Uni a déjà commandé 100 millions de doses du vaccin. Appelé ChAdOx1 nCoV-19, il est fabriqué à partir d’un virus génétiquement modifié, qui provoque le rhume chez les chimpanzés. Il a été fortement modifié, d’abord pour ne pas provoquer d’infections chez les humains et aussi pour le faire «ressembler» davantage à un coronavirus, explique la BBC.

Les scientifiques ont transféré les instructions génétiques pour la «protéine de pointe» du coronavirus – il envahit cellules du corps humain – au vaccin développé. Cela signifie que le vaccin ressemble au coronavirus et que le système immunitaire peut apprendre à l’attaquer.

Par ce processus, les anticorps neutralisants peuvent désactiver le coronavirus. Les lymphocytes T, un type de globule blanc, aident à coordonner le système immunitaire et sont capables de repérer les cellules infectées et de les détruire. Presque tous les vaccins efficaces induisent à la fois une réponse anticorps et lymphocytes T, indiquent les chercheurs.

Il existe cela dit des effets secondaires, qui se sont manifestés chez 70% des personnes participant à l’essai et qui ont développé soit de la fièvre, soit des maux de tête. Pour les chercheurs, cela pourrait être géré avec du paracétamol.