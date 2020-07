Crise sanitaire : El Othmani qualifie de «success story» les programmes gouvernementaux en direction des jeunes

Saad-Eddine El Othmani a effectué ce lundi 20 juillet un passage à la Chambre des représentants pour répondre aux questions des groupes de la majorité et de l’opposition sur les programmes préparés par son gouvernement en faveur des jeunes lors de la séquence de pandémie du coronavirus.

Le chef de l’exécutif a souligné dans son intervention, qu’ «accompagner la jeunesse nécessite une boussole». A cet effet, il s’est référé au discours du roi Mohammed VI, du 20 août 2012, et au rapport du Conseil Economique Social et Environnemental publié en 2018.

Il a affirmé que «la dimension jeune est présente dans toutes les stratégies élaborées par son cabinet», citant particulièrement la stratégie nationale de la promotion de l’emploi, la 3e étape de l’INDH, la Génération green, Intilaka ou encore la stratégie de la formation professionnelle. Tous ces programmes ont été lancés en 2019 ou au début de cette année. Il aura l'occasion de révéler d'autres actions entreprises par l’exécutif durant l'état d'urgence sanitaire.

El Othmani a par ailleurs affirmé que son gouvernement se démarque de ses prédécesseurs par le nombre «important et sans précédent» de postes d’emplois consacré aux jeunes depuis 2018. «Le chiffre a atteint plus de 85 000 dans le secteur de l’Enseignement ; 4 000 par an pour la Santé alors qu’avant 2017 il ne dépassait pas 1 700», s’est-il félicité.

«Des success stories», selon El Othmani

El Othmani a indiqué que 2 millions de jeunes travaillant dans l’informel, sur un total de plus de 5 millions de personnes, ont bénéficié des aides accordées par son gouvernement aux Marocains ayant perdu leurs emplois pendant la crise sanitaire.

Dans son plaidoyer, il a cité la «Garantie Auto-Entrepreneurs Covid-19», lancé fin avril par le Comité de Veille Economique en faveur des auto-entrepreneurs n’ayant pas bénéficié de la garantie Damane Oxygène. El Othmani n’a pas oublié de mentionner le programme «Imtiaz-Technologies Covid-19», initié le 29 mars par le ministère de l’Industrie, du Commerce de l’Economie Verte et Numérique. Doté d'un budget de 137 MDH, il est destiné à encourager financièrement les projets d’investissements pour dans la fabrication de produits et équipements permettant de faire face à la pandémie du coronavirus.

Cependant, le satisfecit de Saad-Eddine El Othmani n’a pas été partagé par l'ensemble des parlementaires. Le PJD n’a d’ailleurs pas fait l’exception. La députée de la Lampe, Amina Faouzi Zizi, a pointé du doigt l’échec de l’exécutif dans la lutte contre le chômage des jeunes. Une intervention au ton bien plus critique que celle du groupe RNI/UC. Quant à l’Istiqlal, le PAM et le PPS, ils ont tous décoché des flèches en direction de l’exécutif.

En reprenant la parole, Saad-Eddine Othmani a dit regretter la «surenchère politicienne» ayant marqué certains discours et «l’entrée de certains dans une campagne électorale avant l’heure». «Moi, je parle de programmes étayés par des chiffres et eux ils avancent de simples slogans», a-t-il déploré. Balayant d’un revers de main toutes les observations des députés, il a à nouveau couvert d’éloges «la génération de programmes» lancés par son gouvernement durant la pandémie. «Ce sont tous des success stories», s’est-t-il félicité.