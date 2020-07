Marrakech : Décès d’un médecin à cause du coronavirus dans l’exercice de ses fonctions

Exerçant en cabinet à Marrakech, le docteur Abdellatif El Kenzi s’ajoute aux praticiens ayant succombé au nouveau coronavirus au Maroc, lors de leur exercice professionnel. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la Coordination syndicale des médecins généralistes privés déplore ce décès, tout en rendant hommage au défunt et à «son engagement à remplir son devoir professionnel».

Dr. El Kenzi s’ajoute en effet à trois praticiens décédés dans les mêmes circonstances au Maroc, selon un rapport d’Amnesty relatif à la situation du personnel médical dans le monde, en temps de pandémie.

En avril dernier, celui d’une praticienne exerçant au Centre hospitalier universitaire de Casablanca a particulièrement fait réagir le Syndicat indépendant des médecins du secteur public. Pour cause, le CHU avait refusé de considérer cette mort comme un accident du travail.

La semaine dernière, Amnesty International a indiqué que plus de 3 000 professionnels de la santé seraient décédés dans 79 pays, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Les pays ayant enregistré le plus de décès dans le secteur sont les Etats-Unis (507), la Russie (545), le Royaume-Uni (540, dont 262 travailleurs sociaux), le Brésil (351), le Mexique (248), l’Italie (188), l’Egypte (111), l’Iran (91), l’Equateur (82) et l’Espagne (63), selon l’ONG.