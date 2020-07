Voyage à bord de la R12 entre la France et le Maroc, un documentaire en replay sur Arte

Depuis le début du mois de juillet, ARTE propose un documentaire en ligne du dramaturge franco-marocain Mohamed El Khatib, qui relie la France au Maroc à bord d’une Renault (R) 12.

Un «road movie» documentaire «inspiré par l’étrange message téléphonique d’un oncle maternel, qui l’invite à venir dans le Rif "avec une Renault 12", afin de prendre possession, en tant qu’unique garçon de la défunte, d’un terrain agricole dont il est l’héritier», écrit la chaîne de télévision franco-allemande de service public à vocation culturelle.

Ainsi, «Mohamed El Khatib met en scène un voyage initiatique, entre documentaire et fiction, rêverie et réalité», ajoute-t-on, évoquant un voyage à bord de «l’antique mais increvable véhicule» qui «ouvre un espace propice aux réminiscences et aux questions».

Le documentaire promet des «séquences tournées à la mort de Yamna», des «rencontres de hasard, conversations familiales sur l’une et l’autre rives, extraits d’un entretien radiophonique, messages, carnets, photos».

Pour le dramaturge et principal personnage de ce documentaire, «la principale destinataire du récit, sa toute petite fille qui n'a pas connu sa grand-mère paternelle, n'a pas encore l'âge de l'écouter».