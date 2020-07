Maroc Telecom : Des résultats dans le vert pour le premier semestre 2020

Le Résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom a atteint plus 3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2020, en hausse de 1,5% à base comparable.

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) a, quant à lui, atteint 9,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, en hausse de 2,1% (+1,4% à base comparable) grâce à l'amélioration du taux de marge brute de 1,6 pt (+1,3 pt à base comparable), précise Maroc Telecom dans un communiqué, ajoutant que le taux de marge d'EBITDA a augmenté à 52,4%.

Au terme des six premiers mois de 2020, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du groupe Maroc Telecom s'est établi à 5,8 MMDH, en croissance de 0,2% à base comparable, indique la même source, notant que les investissements hors fréquences et licences ont reculé de 37,6% sur un an, en raison de l'adaptation des investissements au contexte actuel.

Parallèlement, Maroc Telecom souligne que la gestion de la crise sanitaire a été marquée par la rapidité de la prise de décisions clés ainsi que la mobilisation active des équipes notamment pour renforcer les mesures d'hygiène, de distanciation et le recours au télétravail (des outils de travail collaboratifs avec accès à distance ont été mis à la disposition des salariés).

Cependant les impacts du covid-19 sur les prévisions de croissance de l'économie marocaine sont importants (-5,2% en 2020 prévu par Bank Al-Maghrib) avec des répercussions probables sur la dynamique de croissance des activités de Maroc Telecom. Dans le cadre de l'élan de solidarité pour la gestion de cette pandémie, certaines filiales à l'international ont également participé à l'effort collectif avec des contributions aux fonds mis en place par les autorités de chaque pays, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, Maroc Telecom, sur la base des éléments disponibles à ce jour et en raison des incertitudes générées par la crise liée au covid-19, revoit ses perspectives pour l'année 2020, à périmètre et change constants. En effet, le chiffre d'affaires et l'EBITDA devraient afficher une légère baisse, alors que le CAPEX représenterait environ 10% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.