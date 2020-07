Khouribga : Réparation de la panne du canal principal alimentant la province

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a annoncé, dimanche la réparation, de la panne survenue au niveau du canal principal de 1 000 mm de diamètre à l'entrée du Centre Tachcraft. Ce dernier alimente en eau potable les villes et centres de la province de Khouribga, à partir de la station de traitement des eaux du barrage Ait Massaoud dans la province de Béni Mellal.

L'approvisionnement en eau potable de ces centres et villes a connu un retour à la normale à partir de samedi soir, a indiqué l'ONEE dans un communiqué.

Il y a des villes au Maroc ou la coupure d'eau est presque quotidienne: Meknes par exemple!!! — Dr. HEA ? (@halloussi) July 19, 2020

L'ONEE avait fait savoir que les villes de Khouribga et Oued-Zem connaîtraient vendredi et samedi des perturbations et des interruptions dans l'approvisionnement en eau potable pendant la nuit et en période de pointe le jour, en raison des travaux de maintenance.

Cela dit, les habitants d'autres villes se plaignent de coupures quotidiennes d'eau, y compris à Meknès ou encore à Marrakech. Depuis jeudi dernier, une habitante de douar Haha El Maasra (environs de Marrakech) est poursuivie en état d'arrestation, après sa participation à une manifestation avec d'autres habitants, qui se sont plaints de coupures répétées.