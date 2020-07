Coronavirus : Le Maroc allège à nouveau les mesures sanitaires

Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle étape d'allègement du déconfinement qui sera appliqué à partir de ce dimanche 19 juillet à minuit.

- Les hôtels peuvent utiliser 100% de leurs capacités d’hébergement sans toujours dépasser 50% pour leurs espaces communs (restaurants, piscines, salles de sport…) ;

- Les transports en communs peuvent aller jusqu’à 75% de leur capacité ;

- Les rencontres et évènements sportifs sont permis sans spectateurs ;

- Les rassemblements et activités pour moins de 20 personnes sont désormais permises ;

- Les centres culturels, bibliothèques, musées et sites historiques peuvent ouvrir sans dépasser 50% des capacités.

En revanche, certaines activités restent interdites à l'instar des festivités, fêtes de mariage, funérailles, cinéma, piscines publiques.

Les autorités sanitaires rappellent que les gestes barrières doivent être suivis scrupuleusement afin de limiter la propagation du virus. Tout foyer de propagation pourra entraîner un reconfinement strict de la zone.