Maroc : Tanger Med s’apprête à accueillir le bateau en provenance de Gênes

Parti du port de Gênes jeudi, en fin d’après-midi, le bateau «Excellent» reliant l’Italie au Maroc s’apprête à entrer au port de Tanger Med, avec à son bord plusieurs centaines de passagers et de véhicules. Lors de cette longue traversée, les voyageurs ont été soumis à des tests médicaux et laboratoires, dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus.

Contrairement aux informations relayées plus tôt dans la journée, «le bateau n’a pas été bloquée au niveau de l’Espagne», indique une source autorisée au port Tanger Med contactée par Yabiladi. Celle-ci dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer d’éventuelles infections détectées à bord, mais elle dément tout arrêt imprévu de l’embarcation avant son entrée au Maroc. Selon Le360 qui cite des sources portuaires, trois cas suspects auraient été identifiés dans le bateau.

Jeudi dernier et face au cafouillage communicationnel sur les mesures sanitaires exigées par le Maroc, plusieurs passagers n’ont pas pu monter à bord, faute de tests PCR et sérologiques attestant qu’ils sont négatifs à la covid-19. Après plusieurs heures de négociations, en présence des services consulaires marocains, près de 200 voyageurs en possession des tests ont été admis, en plus d’autres passagers ayant accepté d’être soumis aux examens nécessaires, pendant la période de cette traversée.