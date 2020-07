Coronavirus : La quasi-totalité des Marocains dispose de masques

La proportion des ménages marocains disposant de bavettes et de masques de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) s'est améliorée de 73% à 97% entre avril et juin, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).

Par milieu, cette proportion est passée de 81% à 99% en urbain et de 57% à 93% dans le monde rural, précise le HCP qui vient de publier le deuxième panel sur l'impact de la covid-19 sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Ce panel fait également savoir que la proportion de ceux qui en disposent en quantité suffisante s'est élevée de 33% à 80%.

En outre, le HCP indique que la proportion des ménages disposant de produits désinfectants est située à 68% (76% en milieu urbain et 50% en milieu rural). En juin, une bonne moitié des ménages (53%) avaient les produits désinfectants en quantités suffisantes contre 40% deux mois avant.

La proportion des ménages ne disposant pas de produits désinfectants était de 32% en juin (47% parmi les ménages ruraux, 37% chez ceux occupant un logement sommaire, 46% parmi les 40% les plus défavorisés, 43% chez les ménages dirigés par un exploitant agricole et 40% parmi ceux dont le chef est un ouvrier ou manœuvre non qualifié), relève la même source.

Par ailleurs, ce document fait état d'une unanimité des ménages (95,1%) à continuer à adopter les gestes barrières pour se protéger contre la covid-19 durant la période de déconfnement.

Ainsi, les pratiques prophylactiques consistent à se laver les mains avec du savon pour 87% des ménages, porter des masques ou bavettes (78%), éviter les poignées de main et les salutations physiques (47%), garder une distance de sécurité avec les autres personnes (31%), désinfecter régulièrement les surfaces et les objets susceptibles d'être infectés (27%) et éviter les points de vente (25%).

D’autres précautions seront également adoptées, parmi elles, limiter les sorties du domicile pour 20% des ménages et éviter de toucher les objets et surfaces dans les lieux publics (13%).

En revanche, 4,9% des ménages, ou 414 000, déclarent qu'ils n'adopteront aucune mesure préventive, soit 7,1% en milieu rural et 4% en milieu urbain. Près de la moitié d'entre eux (48%) appartient aux 40% des ménages les plus défavorisés, 20% à ceux dirigés par une personne inactive, 17,2% par un ouvrier et 15% par un exploitant agricole.