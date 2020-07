Restauration du Café maure de Rabat : L’UNESCO dit ne pas avoir été informée ou consultée

La restauration du mythique Café maure de Rabat, inscrit pourtant au patrimoine de l'UNESCO, est au cœur de la polémique depuis le début de cette semaine. Après les explications données par la mairie de la capitale, l'organisation onusienne a nié avoir été informée de la destruction.

«L'UNESCO n'a pas été informée ou consultée jusqu'à présent sur ce projet», bien qu’elle soit désormais déterminée à «faire un suivi auprès des autorités marocaines», déclare une source de l’organisation à l’agence espagnole EFE. Et d’ajouter qu’elle compte «examiner la question et établir tout impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle, l'authenticité et l'intégrité du site».

Auprès d’EFE, le maire de Rabat, Mohamed Sadiki, a affirmé que le lieu «menaçait ruine» et qu’il serait reconstruit «à l’identique», d'ici «12 à 15 mois». Le responsable a ajouté que le projet coûtera 12 millions de dirhams, assurant par ailleurs que «L’UNESCO - qui a inscrit Rabat en 2012 sur sa liste de patrimoine mondial - a été notifiée et a donné son accord», ce que l’organisation contredit.

Le mythique Café maure à la kasbah des Oudayas de Rabat, lieu centenaire qui reste incontournable pour tous les visiteurs de la capitale, a été entièrement rasé. Il serait refait «avec quelques améliorations, préservant ainsi son cachet typiquement andalou caractérisé par ses zelliges vert et blanc et ses encorbellements en bois de cèdre», ont assuré les responsables de la capitale.

«Tout a commencé il y a un an, avec la réhabilitation globale du Jardin andalou et de ses environs (à la kasbah des Oudayas, ndlr). De graves défaillances structurelles sont alors apparues dans les fondations mêmes du café et de ses murs», souligne cependant EFE.

«Profitant peut-être du fait qu'il n'y avait pas de touristes en raison de la pandémie du coronavirus, la démolition a commencé il y a plusieurs semaines, mais elle s'est déroulée presque secrètement, jusqu'à cette semaine avec la publication des premières photos», conclut-on.