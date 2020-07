Ali Arraas est arrivé en Belgique après sa peine de prison pour terrorisme purgée au Maroc

Le Belgo-marocain Ali Arraas, âgé aujourd'hui de 58 ans, est arrivé cette semaine à Bruxelles parmi les siens, après avoir été libéré. Il a ainsi purgé sa peine de prison de 12 ans pour terrorisme.

Sorti de la prison de Tiflet le 2 avril dernier, il était bloqué au Maroc à cause du coronavirus. Mercredi, sa sœur arida Aarrass a annoncé, sur sa page Facebook, que le Belgo-marocain venait d’atterrir à Paris.

Elle a également rapporté jeudi son arrivée à Bruxelles, à travers une vidéo d’une fête organisée à cette occasion.

Cette libération marque ainsi la fin du combat de sa famille en Belgique. Son entourage clamait, depuis le début de ce procès, tout comme lui, son innocence dans l’affaire du réseau terroriste d’Abdelkader Belliraj.

Le Maroc avait démantelé, en 2008, une cellule terroriste dont les membres auraient introduit des armes en provenance de Belgique afin de commettre des attaques terroriste au Maroc. Baptisée «Harakat Al Moujahidine Fi Al Maghrib» et dirigée selon les autorités marocaines par Abdelkader Belliraj, ses membres auraient mentionné le nom du Belgo-marocain Ali Aarras, selon le Maroc.

Suspecté d’entretenir des liens étroits avec ce réseau, Ali Aarrass, qui avait été arrêté en Espagne en 2008 et extradé vers le Maroc en décembre 2010, avait été condamné à 15 ans d’emprisonnement ferme, en première instance, par la Cour d’appel de Rabat-Salé, en novembre 2011. En octobre 2012, sa peine a été réduite en appel, à 12 ans de prison ferme.

Un an plus tard, il avait accusé le Maroc de lui avoir extorqué ses aveux par la torture. Des accusations soutenues par la CEDH et le rapporteur des Nations Unies sur la torture. Le Belgo-marocain, qui avait par ailleurs fait l’objet d’un documentaire, avait alors mené une grève de la soif. L’ONU, qui avait appelé le Maroc à sa libération, avait condamné l’Espagne pour son extradition en 2014.