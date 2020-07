Après Bruxelles, l’Algérie plaide contre la Marocanité du Sahara à Belgrade

Après les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, sur la question du Sahara occidental, les diplomates algériens se relaient pour pilonner la marocanité du Sahara. Le 15 juillet a connu les sorties des ambassadeurs d’Alger accrédités à Bruxelles, Amar Belani, et à Belgrade Abdelhamid Chebchoub.

Dans une interview accordée à un média local, ce dernier a souligné que le Sahara «est inscrit sur la liste des Nations unies des territoires non autonomes depuis 1963 et, à ce titre, il fait l'objet d'une décolonisation. Par conséquent, le règlement de ce conflit entre dans le champ d'application de la doctrine de l'ONU sur la décolonisation.»

«L'ONU et l'Union africaine ont toujours considéré que la solution devait être recherchée conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et mise en œuvre par le biais d'un référendum sur l'autodétermination. Pour y parvenir, l'ONU a créé en 1991 la Mission référendaire au Sahara occidental (MINURSO)», a-t-il indiqué.

Et de préciser, tout en attribuant un rôle à l’UA, que «l'Algérie soutient pleinement les efforts de l'ONU en vue de parvenir à une solution juste et durable en organisant un référendum sur l'autodétermination de la dernière colonie en Afrique, comme prévu par les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Union africaine.»

Cette offensive diplomatique consacre la reprise des hostilités après une parenthèse liée à la délicate transition politique à Alger. Mais le diplomate algérien à Belgrade a fort à faire dans un pays qui ne reconnaît pas la «RASD».

Pour rappel, en mars 2018, le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dačić, avait loué le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le règlement du différend territorial. «La Serbie et le Maroc partagent la même position de principe quant au respect de l’intégrité territoriale de chaque pays», avait-t-il indiqué au terme d’une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Le 25 mars 2018, l’ancien chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel avait effectué d’urgence une visite à Belgrade uniquement pour «expliquer aux hauts responsables serbes la position de son gouvernement sur la question du Sahara occidental».