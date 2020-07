Maroc : 283 nouveaux cas du coronavirus, principalement à Fès, Tanger et Casablanca

Jusqu’à 17h ce mercredi, 283 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 16 545 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, a déclaré Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Lors du traditionnel point de presse quotidien, la responsable a précisé que 144 nouvelles guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant le total à 13 965, soit un taux de rémission d’environ 84,4%.

Entre hier et aujourd’hui, quatre décès sont à déplorer. Le nombre total de morts à cause de la covid-19 s’élève à 265 alors que le taux de létalité atteint 1,6%.

Le Maroc compte désormais 2 317 cas actifs sous traitement, dont 29 dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques. Ces cas se répartissent sur Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9 cas), Casablanca-Settat (8 cas), Marrakech-Safi (6 cas), Fès-Meknès (3 cas), Rabat-Salé-Kénitra (2 cas) et Beni Mellal-Khénifra (1 cas).

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma arrive en tête, avec 86 cas : 69 à Tanger, 9 à Al Fahs Anjra, 4 à Tétouan, 3 à M’diq et 1 à Al Hoceima.

Vient ensuite Fès-Meknès, avec 71 nouveaux cas : 69 cas à Fès, 1 à Taounate et 1 à Boulmane. De plus, 51 cas ont été enregistrés à Casablanca-Settat : 46 à Casablanca, 3 à Mediouna, 1 à El Jadida et 1 à Berrechid.

A Marrakech-Safi, 44 nouveaux cas ont été confirmés : 25 à Marrakech, 18 à Safi et 1 à El Haouz. Quant à la région de l’Oriental, 14 cas ont été recensés : 13 à Oujda et 1 à Jerada.

A Rabat-Salé-Kénitra, 9 nouvelles infections ont été recensées : 5 à Rabat, 2 à Salé, 1 à Sidi Slimane et 1 à Témara.

Dans les provinces du Sud, 6 cas ont été recensés à Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab), 1 cas a été enregistré à Laâyoune (Laâyoune-Sakia El Hamra) et 1 cas a été recensé à Guelmim (Guelmim-Oued Noun).

De ce fait, trois régions du Maroc, en l’occurrence Draa-Tafilalet, Beni Mellal-Khénifra et Souss-Massa, n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

Dr. Hind Ezzine a enfin souligné que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 90 340 personnes, 15 564 personnes sont toujours suivies.