Medi1 TV : Licenciement et mesures disciplinaire à l’encontre de journalistes syndiqués

Deux semaines après que l’administration de Medi1 TV a auditionné une première fois le journaliste et animateur Youssef Belhaissi, en sa qualité de vice-secrétaire général du bureau syndical des salariés de la chaîne, cette dernière a décidé de le licencier. Selon des sources syndicales contactées par Yabiladi, cette mesure a été rapportée par les journalistes eux-mêmes, ce jeudi matin, à la Fédération nationale de la presse, des médias et de la communication, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT).

Les mesures prises par le directoire ne concernent pas uniquement l’animateur et délégué des salariés, apprend Yabiladi, mais s’étend à d’autres journalistes également affiliés au bureau syndical. Rédacteur en chef et coordinateur du bureau de l’UMT à Medi1 TV, Aziz Fathi a ainsi été dégradé de son poste, au même titre que son collègue Hicham Faouzi, premier secrétaire général de l’UMT au sein de la chaîne. Par ailleurs, les autres membres et sympathisants du syndicat au sein du média ont reçu «des blâmes, des avertissements et des mises-à-pied», indique la même source.

Selon les informations recueillies par Yabiladi, ce bras de fer a duré plusieurs semaines, principalement après les demandes incessantes des salariés pour un renforcement des mesures sanitaires et une réalisation de tests PCR aux équipes en exercice. «Ce à quoi le PDG a répondu en regroupant toutes les équipes dans les locaux à Tanger, transférant ainsi l’ensemble du personnel basé à Rabat», nous indique un représentant syndical de l’UMT.

Selon ce dernier, «ces tensions sont ravivées pour détourner l’attention sur les conditions sanitaires, pointées du doigt par les salariés depuis le début de la pandémie, où même ceux qui étaient éligibles n’ont pas été mis en télétravail». Notre source déplore l'ambiance délétère qui a conduit certains journalistes à quitter le média basé à Tanger.