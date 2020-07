Des militants du PAM lancent une pétition contre le rapprochement avec le PJD

Une cinquantaine de militants du PAM, dont des membres fondateurs, se déclarent ouvertement opposés à la dernière réunion du secrétaire général du parti avec la direction du PJD.

Les signataires de la pétition parvenue à notre rédaction considèrent que les déclarations exprimées par de hauts cadres du parti de la Lampe, au terme de ladite rencontre, portent un «préjudice» au parti du Tracteur. Ils citent les propos de Saadeddine El Othmani, notamment «lorsqu’il a parlé de l'indépendance de la décision du parti», de «servir les intérêts des citoyens» et de «mettre les points sur les i» comme conditions avant d'aborder «les formes possibles de collaboration».

Ils pointent également les propos d'El Othmani appelant le PAM à «liquider l’héritage du passé, les faits cachés et les pages terrifiantes» pour ouvrir une nouvelle page avec les islamistes du PJD. Une allusion à la sortie, hier, du conseiller parlementaire Abdelali Hamieddine.

Aussi, les militants du PAM tiennent le secrétaire général, Abdellatif Ouahbi, pour «responsable de l’humiliation» du parti.

Le groupe d'opposants affirme que «remettre en question l'indépendance de la décision du parti, servir les citoyens et porter de graves accusations contre le parti, affecte non seulement tous les militants et militants du Parti de l'authenticité et de la modernité, quelles que soient leurs positions et leurs responsabilités, mais sape en profondeur la légitimité de la présence du parti sur la scène politique».

Pour mémoire Abellatif Ouhabi, alors candidat à prendre les commandes du Tracteur, a promis en janvier, que «le PAM sera indépendant lorsqu’il mettra en place ses structures et ses institutions internes qui prennent leurs propres décisions et entrent dans les conflits qu’elles jugent bénéfiques». L’avocat a demandé ensuite aux militants : «Est-ce qu’on veut être indépendants ou non ? Donnez-moi un seul parti de l’Etat dans le monde arabe qui ait réussi. Tous ont échoué. En Tunisie, en Syrie et en Irak.»

La majorité des signataires de la pétition sont des proches de l’ancien secrétaire général du PAM, Hakim Benchamach.