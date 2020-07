En Italie, la presse rend hommage à un Marocain sauveur d’une maman et son enfant de la noyade 

Plusieurs médias italiens ont rendu un hommage au Marocain Sufien Saghir, 23 ans, né à Palerme qui s’est jeté dans l’eau pour sauver un enfant et sa maman de la noyade.

Selon Voce di Napoli et Palermo Today, c’est au lendemain de la tempête qui a frappé la ville de Palerme que les récits de ceux qui se sont retrouvés dans cette catastrophe commencent à émerger.

Parmi eux, celui de Sufien Saghir, qui se trouvait à proximité d’une «rivière d’eau, de boue et de débris lorsqu’il a entendu les cris d’une maman et son enfant qui risquaient la noyade. «Elle était sur une planche de bois flottant dans la rivière, et tenait fermement son garçon de deux ans», raconte-t-on.

Le Marocain de 23 ans n'a pas réfléchi deux fois. Il est ainsi sorti de sa voiture pour se jeter dans l’eau pour atteindre la mère avec son enfant. «La situation était apocalyptique. Elle a crié désespérément : "Prends-moi ou sinon je vais mourir (…) je ne peux pas nager. Je ne veux pas me noyer, je ne veux pas me noyer". Elle était terrifiée», décrit-il aux médias italiens. «J'ai immédiatement sauvé le garçon. L'eau est devenue trop forte et j'avais peur», témoigne-t-il. Mais il réussira à sauver, tant bien que mal, la maman.

Les deux médias rappellent que Sufien Saghir vient à peine de quitter l’hôpital, après avoir été poignardé lors d'une agression. «Malgré les points de suture et sa fracture des côtes», cela ne l’a pas empêché de venir en aide à cette maman et son enfant, conclut-on.