Piraté, le compte Twitter de Geert Wilders orné d'un drapeau marocain

Dans le sillage d’une large opération, le compte Twitter du leader du PVV, Geert Wilders, connu notamment pour ses déclarations sur les Marocains des Pays-Bas, vient d’être piraté. Selon Telegraaf, c’est depuis la nuit de mercredi à jeudi que «le compte retweete toutes sortes de tweets d'autres comptes, qui contredisent les opinions de Wilders».

Petite touche d'ironie des hackers, la photo de profil a été transformée en dessin animé, tandis que la bannière du profil a été remplacée par une image du drapeau marocain.

Et d’expliquer que les pirates présumés ont déclaré sur NPO Radio 1 qu’ils ont piraté le compte parce qu’ils pensent que Geert Wilders va «trop loin avec ses déclarations, surtout à propos des Marocains et des musulmans». «Nous ne le sommes pas, mais avons beaucoup de sympathie pour ces gens», ont-ils ajouté.

«J'espère que cela va générer de nombreux nouveaux adeptes parmi mes amis marocains», a ironisé Wilders.

L'homme politique xénophobe compte plus de 800 000 abonnés sur Twitter. Son «compte a été piraté par un Néerlandais qui pourrait s'appuyer sur des pirates étrangers», explique Telegraaf qui ajoute que des célébrités comme le rappeur Kanye West, le candidat présidentiel américain Joe Biden, et des hommes d'affaires tels que Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Elon Musk ont vu leurs comptes également piratés.

Pour rappel, Wilders fait face à un procès en appel pour l’affaire dites de «Moins de Marocains» qui remonte à 2014, lorsqu’il avait demandé à une salle remplie de partisans de sa formation politique s'ils souhaitaient voir «plus ou moins» de Marocains dans le pays. Quand la foule avait crié «Moins !», Wilders a répondu : «Nous nous en occupons».

En décembre 2016, il a été reconnu coupable d'incitation à la discrimination et le collège de trois juges a déclaré que les commentaires de Wilders étaient «humiliants et insultants envers la population marocaine». Cependant, le tribunal a décidé de ne pas imposer d'amende ni de condamner Wilders au motif qu'une condamnation pénale était en soi une peine suffisante.